Про це вона написала у своєму дописі у Facebook.
“Навчитись водити фуру. Безкоштовно. Шановні жінки – ідіть будь ласка на курс. В коментарях посилання на навчання, зараз йде набір на липень-серпень”, – пише Сарнацька.
Вона уточнила, що безкоштовний курс OnTrack від Reskilling Ukraine надає можливість отримати професію водійки вантажівок.
Читачі загалом схвально оцінили таку ініціативу:
“Я і легкову не воджу, мені навіть вєлік важко заходить поки) Але дуже круто що таке є, звичайно. У нас от в Рівному громадський транспорт схлопується помаленьку, бо чоловіки йдуть воювати і водіїв все менше..”
“Бляха, там треба мати досвід водіння легкової 3 роки. А в мене тільки рік:(“
“Ніть. ))) але блін дивлюся на таких водійок і пишаюся ними”.
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