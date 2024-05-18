Про це вона написала у своєму дописі у Facebook.

“Навчитись водити фуру. Безкоштовно. Шановні жінки – ідіть будь ласка на курс. В коментарях посилання на навчання, зараз йде набір на липень-серпень”, – пише Сарнацька.

Вона уточнила, що безкоштовний курс OnTrack від Reskilling Ukraine надає можливість отримати професію водійки вантажівок.

Читачі загалом схвально оцінили таку ініціативу:

“Я і легкову не воджу, мені навіть вєлік важко заходить поки) Але дуже круто що таке є, звичайно. У нас от в Рівному громадський транспорт схлопується помаленьку, бо чоловіки йдуть воювати і водіїв все менше..”

“Бляха, там треба мати досвід водіння легкової 3 роки. А в мене тільки рік:(“

“Ніть. ))) але блін дивлюся на таких водійок і пишаюся ними”.