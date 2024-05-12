Що можна зробити, аби люди йшли до війська? Сержантка та медикиня в одній із рот тероборони визначила кілька способів, які, на її думку, могли б заохотити служити в армії.

Про це вона написала у дописі у соцмережі Х.

По-перше, на думку Сарнацької, треба зробити мобілізацію на визначений термін.

“У медіа й соціальних мережах панує думка, що війна триватиме довго, говорять про п’ять і навіть 10 років. Людям складно ухвалити для себе рішення піти служити на невизначений строк, назавжди”, – пише військовослужбовиця.

По друге, після демобілізації має бути створено образ успішного ветерана. За словами Сарнацької, якщо люди бачитимуть позитивні історії ветеранів, які відслужили й повернулися до сімей, які розповідають героїчні історії та носять ордени, це змінить ставлення до служби

“У більшості людей є знайомі у війську, які говорять про відчуття обману з боку держави, про безнадію через відсутність строків служби, про втому. У соцмережах військові пишуть про холод, хвороби, втрату соціальних звʼязків у цивільному житті, похорони побратимів. По вулицях міст ходять поранені військові, вони недовго лежать у лікарнях і повертаються на фронт”, – зауважила Сарнацька.

Третій спосіб заохоти чоловіків йти до війська, це “прозорий шлях мобілізації і покарання ухилянтів”, впевнена медикиня.

“Люди мають розуміти, хто буде служити, а хто не буде й чому. Люди повинні знати покроково, як відбувається мобілізація, яке навчання, як потрапити в обраний підрозділ, як мобілізуватися на конкретну посаду і як попередньо отримати корисний військовий фах. А ті, хто ухиляється від мобілізації, мусять знати, що ціна за такий вчинок дуже висока”, – написала сержантка.

Наприкінці вона додала, що не шкодує про півтора року в піхоті ТрО, оскільки “це найбільші півтора року в моєму житті”. Однак вона визнала, що навряд чи пішла б в армію у 2024 році.

“У них помістилися сотня друзів і ціле життя. ТрО — це історія про любов. Про те, як успішні цивільні люди пішли добровольцями в армію, аби захистити свої родини і друзів, із любові до них. Я пишаюся ними, і для мене честь бути серед них. Але я справді навряд чи пішла б в армію 2024-го”, – резюмує Аліна Сарнацька.