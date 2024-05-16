Туреччина використовує лазівку в санкціях, які застосував Євросоюз, щоб перемаркувати російську нафту як свою відправляти її до Євросоюзу, що призвело до отримання РФ близько €3 мільярдів.

Про це йдеться у публікації у Politico.

Дослідження вказують на те, що значні обсяги російської нафти потрапляють до ЄС через Туреччину, і це відбувається легально.

Зараз ця схема стає можливою завдяки певним лазійкам у санкціях, які дозволяють ввозити в ЄС “змішане” паливо, якщо воно маркується як не російське. За рік після того, як Євросоюз запровадив заборону на російську нафту та нафтопродукти у лютому 2023 року, це призвело до заробітку Москви приблизно €3 мільярдів завдяки використанню трьох турецьких портів — Джейхан, Мармара-Ереглі та Мерсін.

До початку повноцінного вторгнення, третина сирої нафти і 40% дизельного палива до ЄС надходили з Росії. Після заборони на покупку цих енергоносіїв у ЄС, Туреччина почала поступово збільшувати імпорт палива із Росії, одночасно збільшуючи експорт до країн ЄС.

Протягом останнього року ці цифри майже зрівнялися. У період з лютого 2023-го по лютий 2024 року Туреччина збільшила закупівлі палива у Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За цей самий період турецький експорт до ЄС підскочив на 107%, а сама Туреччина має нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день.

Однак, географічне розташування кількох турецьких портів у поєднанні з даними про імпорт-експорт свідчить про те, що значні обсяги російського палива перепаковуються та переправляються далі. Наприклад, порт Джейхан має обмежені автомобільні та залізничні зв’язки з нафтопереробними заводами, що призводить до того, що він отримує паливо здебільшого через морські перевезення.

За останній рік порт Джейхан прийняв близько 22 мільйонів барелів палива, 92% з яких було з Росії, що втричі більше, ніж рік тому. Такий же тенденція спостерігається і в інших портах, таких як Мармара-Ереглісі та Мерсін, де обсяги імпорту зросли вдвічі і втричі відповідно.

Туреччина використовує саме те, що згідно з правилами Євросоюзу, вантажі, що містять російське паливо, змішане із продуктами з інших країн, «можуть підлягати санкціям залежно від частки російського компонента».

Але на практиці, за словами експертів, перевіряється лише документ, так званий «сертифікат походження», у якому зазначено, звідки походить вантаж. Імпорт палива з російськими документами є незаконним, але Туреччина просто переоформляє старі сертифікати на нові, турецькі.