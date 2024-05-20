Наразі технічна команда Міноборони працює над додатковим функціоналом, щоб це можна було робити онлайн.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

“Ми запустили можливість надавати запити до нашої технічної підтримки щодо таких ситуацій. Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП. Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково.

Ми розуміємо, що це людський фактор і оператор (ТЦК та СП) може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти.

Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи пізніше ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП”, – пояснила заступниця Умєрова.