Наразі технічна команда Міноборони працює над додатковим функціоналом, щоб це можна було робити онлайн.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
“Ми запустили можливість надавати запити до нашої технічної підтримки щодо таких ситуацій. Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП. Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково.
Ми розуміємо, що це людський фактор і оператор (ТЦК та СП) може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти.
Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи пізніше ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП”, – пояснила заступниця Умєрова.
За словами Черногоренко, наразі українці є свідками народження “електронного ТЦК і СП”.
Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок “Резерв+” для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. О 00:01 18 травня він з’явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі “Оберіг”.
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