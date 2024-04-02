Про це на засіданні Кабінету міністрів 2 квітня повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

“На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 млрд гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд гривень“, — сказав прем’єр України.

За словами Шмигаля, з них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень — для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.

“Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів“, — додав він.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.