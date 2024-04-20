Про це йдеться на сторінці глави держави у соцмережі Х.
“Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими”, — зазначається у дописі.
Зеленський висловив впевненість в тому, що справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі.
“Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!”, — подякував глава держави.
Нагадаємо, сьогодні ввечері Палата представників ухвалила законопроєкт про виділення майже 61 мільярду доларів Україні, а також законопроєкт щодо арешту заморожених активів Росії.
- Джо Байден закликав Конгрес ухвалити законопроєкт, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, — CNN
- Глава Єврокомісії закликає Конгрес США схвалити допомогу Україні
- Лідери Конгресу досягли «консенсусу» щодо допомоги Ізраїлю та Україні, — сенатор Шумер