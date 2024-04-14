У неділю, 14 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з триденним візитом до Китаю. Він планує запевнити китайського лідера в тому, що Німеччина залишається відданою веденню бізнесу з КНР.

Про це повідомляє DW.

Найтриваліший закордонний візит німецького канцлера з моменту його вступу на посаду має на меті зміцнити зв’язки з головним торговим партнером країни та спробувати врегулювати розбіжності з низки питань, включаючи неринкові торговельні практики Китаю та його підтримку Росії.

“Китай залишається дійсно важливим економічним партнером”, – сказав канцлер журналістам перед візитом, додавши, що намагатиметься вирівняти умови для німецьких компаній у Китаї.

Окрім цих питань, під час свого візиту до Китаю Шольц спробує переконати Сі вплинути на російського президента Володимира Путіна аби покласти край війні Росії проти України.

Очікується, що під час візиту Шольц також обговорить питання підтримки Китаєм Росії. Німецькі офіційні особи в п’ятницю прямо заявили, що підтримка Пекіна та експорт до Росії дозволяють Москві вести агресивну війну в Україні та спричиняють “зростаючу втрату репутації Китаю” в Європі та за її межами.

Зазначається, що для Шольца це другий візит до КНР після обрання на посаду канцлера. Попередній візит відбувся у листопаді 2022 року, в умовах суворих коронавірусних обмежень у Китаї.