Президент України подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за рішення передати Україні ще один зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони Patriot та ракети до нього.

Зокрема, як також повідомляється в Telegram президента України, вони з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили саміт миру, що відбудеться цьогоріч у червні в Швейцарії.

“Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час”, – підкерслив Зеленський.

Зеленський розповів, що під час розмови вони з Шольцом також обговорили підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024, що відбудеться в Берліні.

Нагадаємо, що 13 квітня Міноборони Німеччини повідомило, що країна “негайно” передасть Україні ще один зенітний ракетний комплекс Patriot для захисту від російських повітряних атак.

“Його нададуть на додаток до вже поставлених та тих систем протиповітряної оборони, які планують передати”, – зазначається в повідомленні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив: “російський ракетний терор, спрямований на українські міста й інфраструктуру, ставить під загрозу цивільних, руйнує промисловість, тому Україні потрібні Patriot”.

Водночас Німеччина вже працює над якнайшвидшою купівлею нового Patriot для своїх Збройних сил.