Про це пише Reuters.

Приїзд Макрона, після якого відбудеться двостороннє міжурядове засідання, запланований як жест демонстрації єдності Німеччини та Франції – двох найпотужніших держав ЄС. Така зустріч сприймається як перевірка франко-німецьких відносин, оскільки протягом тривалого часу між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом існувала напруженість.

Розбіжності між лідерами охоплюють різні сфери, починаючи з ідеї Макрона про більшу самодостатність Європи у питаннях оборони, тоді як Шольц вважає, що для європейців немає надійної альтернативи підтримці США, і Європа не може чекати на відродження власної оборонної промисловості.

Цього тижня Шольц заявив, що спільна європейська оборона не може включати ядерний компонент, як це нещодавно запропонував Макрон. Порозуміння Парижа й Берліна важливе і для двох держав, і для ЄС загалом у той час, коли перед Європою стоять численні виклики – від російсько-української війни до можливого повернення непередбачуваного Дональда Трампа на президентську посаду США.

Окрім двосторонніх питань, під час візиту Макрона та урядових переговорів Париж і Берлін спробують визначити спільні позиції щодо “порядку денного” ЄС у наступні 5 років.