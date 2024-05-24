Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не може дозволити українським військовим використовувати крилаті ракети Taurus, оскільки цілі для цієї зброї мають право тільки військовослужбовці його країни.

Про це повідомляє NTV.

“Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі, але ми не дозволимо війні перерости у війну між Росією та НАТО”, – сказав Шольц.

З його погляду, щодо ракет Taurus є “проблематичним доставляти зброю, яка має дальність польоту понад 500 кілометрів”. Шольц вважає, що їх постачання може бути виправданим лише у разі, Німеччина “зможе визначати й встановлювати цілі”, а це неможливо, бо ФРН не хоче стати учасником війни Росії проти України.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини виступає категорично проти поставок Україні далекобійних ракет Taurus зі складів Бундесверу. При цьому міністр оборони Великобританії Грант Шаппс нещодавно заявив, що Німеччині варто було б надати Україні далекобійне озброєння. Шаппс пояснив рішення країни тим, що Крим — це українська територія, яка окупована росіянами. Тому він закликав партнерів зробити те саме, зокрема Німеччину, яка могла б надати далекобійні ракети Taurus.