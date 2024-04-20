Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни, які в тісних стосунках з Росією, також ставлять під сумнів ідею російської війни Україні.

Зазначає DW у своєму дописі.

За повідомленням інформаційного агентства DPA, під час свого нещодавнього візиту до Китаю канцлер погодився з керівництвом КНР щодо необхідності проведення у Швейцарії міжнародної мирної конференції для припинення війни, яку розв’язала Росія.

“У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для РФ якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії”, – заявив Шольц.

Він вважає, що його нещодавній візит в Україну для обговорення війни в Україні з посадовцями Китаю дав “дуже важливий поштовх” дипломатичним зусиллям для досягнення миру.

“Дипломатичні зусилля – це те, що є незамінним у цьому трудомісткому процесі, і я вдячний, що Німеччина та я особисто також змогли зробити свій внесок”, – зауважив Олаф Шольц. Також він додав, що: “дипломатичні зусилля – це “все ще рослина, яка потребує багато поливу… але це те, що існує та що ми плекаємо”.