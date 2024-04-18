Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
За його словами, Україна особливо цінує лідерство Німеччини, яке допомагає захищати життя не лише у нашій країні, а й в усій Європі. ФРН – серед світових лідерів у питанні підтримки захисту України.
Як сказав Зеленський, він обговорив з Габеком потреби України, щоб “гідно відповісти на всі виклики та на те, до чого готуються російські терористи”.
Ми обговорили з паном Хабеком та фронт, наші потреби у ППО та відповідну комунікацію з партнерами – з третіми країнами, які можуть допомогти і з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі. Звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики”, – уточнив український лідер.
Зеленський зазначив, що окрему увагу приділили спільним виробничим проектам та спільній роботі над посиленням оборонних виробництв.
“Готуємо конференцію у Німеччині щодо відновлення України, нашу таку спеціальну двосторонню роботу, і цей формат домовилися зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК – на виробництві, на енергетиці – на відновленні, на ППО. Результат, як завжди з Німеччиною, буде”, – додав він.
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