Журналіста Наталія Мосейчук емоційно висловилась на заяву народної депутатки Вікторії Слюсар про те, що вона нібито закликає вбивати панікерів. Мосейчук вважає подібні висловлювання “жовчу” й закликає політтехнологів Петра Порошенка припинити “хитати країну”.

Про це йдеться у дописі журналісти у Facebook.

“Вікторія Сюмар, народна депутатка і політтехнолог стверджує, що я закликаю вбивати панікерів. Брешете. Брудно. З піною у рота. Не встигаючи витирати жовч, що тече з усіх Ваших пор. Політтехнологи Петра Порошенка, може, досить хитати краіну? Досить оббріхувати людей? Вистачить ділити? Опилювати страхом і ненавистю? Чи вже знову відчули запах «стадіону»? І не прикривайтеся партійцями, які воюють. Бо вони – не ваші ордени. Ваші – Кононенко, Свинарчук, Грановський. Ваші – торгівля з ОРДЛО на крові. Ваші – зірвані склади з боєприпасами. Ваші – пакти з путіним. Амінь”, – йдеться у дописі Мосейчук.

Нагадаємо, нардепка сьогодні вранці опублікувала у Facebook, в якому згадала Мосейчук та “розстріли панікерів”.

“Парламентське засідання почалося з зачитування спікером дуже дивної заяви, в якій йдеться про засудження блокування як “непарламентської форми протесту. Той, хто хоч трохи знає українську історію, добре знає, що саме такі форми дозволяли уникнути авторитаризму і диктатури. Але тепер всі фракції та групи, окрім Європейської Солідарності вирішили це заперечити, заперечуючи тим самим саму суть парламентаризму та демократії. Напевно, далі нас чекають якісь нові закони “16 січня” і “розстріли панікерів”, до яких нині закликає Наталя Мосейчук”, – написала Сюмар.

Вона додала, що вчора, 21 травня, були досягнуті домовленості щодо створення ТСК по фортифікаціях і компромісний алгоритм законопроєкта про церкву.

“І це дуже не сподобалося на Банковій. На Грушевського хтось отримав по голові і вирішив “закрутити гайки”, – зауважила Сюмар.

Нагадаємо, 29 лютого депутатка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла опублікувала пост у Фейсбуці про те, що Дмитро Христюк, колишній депутат, нині – військовий, чоловік депутатки “Європейської Солідарності” Вікторії Сюмар, не був на фронті жодного разу, але попри відсутність бойових виїздів, отримував кошти від ЗСУ.