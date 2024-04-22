Російські сили продовжують обстрілювати громади на Харківщині. Протягом години були зафіксовані обстріли по місту Харкову та ще трьом населеним пунктам області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, Олег Синєгубов.

“Протягом цієї години ворог завдав ударів по трьом населеним пунктам області”, — йдеться в повідомленні.

У місті Вовчанськ було зафіксовано влучання керованої авіабомби на територію недіючого м’ясокомбінату.

В селі Слобожанське Харківського району також було зафіксовано влучання по відкритій території. Інформація про можливі руйнування уточнюється.

У місті Дергачі також був обстріл по відкритій території, але наразі немає повідомлень про постраждалих.

В Харкові окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури.

За попередніми даними, постраждалих немає.