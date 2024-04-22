Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, Олег Синєгубов.
“Протягом цієї години ворог завдав ударів по трьом населеним пунктам області”, — йдеться в повідомленні.
У місті Вовчанськ було зафіксовано влучання керованої авіабомби на територію недіючого м’ясокомбінату.
В селі Слобожанське Харківського району також було зафіксовано влучання по відкритій території. Інформація про можливі руйнування уточнюється.
У місті Дергачі також був обстріл по відкритій території, але наразі немає повідомлень про постраждалих.
В Харкові окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури.
За попередніми даними, постраждалих немає.
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