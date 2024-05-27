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У досягненні кінцевої мети до 2026 року, у Софіївській Борщагівці Києво-Святошинського району планується введення в експлуатацію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що супроводжується будівництвом спортивної споруди з укриттям.

Проєкт включає будівництво триповерхового навчального закладу на 720 учнів, з актовим залом на 360 місць та обіднім залом на 240 місць, а також стадіону з трибунами на 300 осіб. Він розроблений компанією “А2 Проект”, учасником якої раніше був Олександр Астахов, депутат Фастівської райради на Київщині від партії “Слуга народу”. Проєкт був замовлений ще у 2021 році, але був вдосконалений минулого року шляхом додавання укриття. Позитивний експертний висновок видавала компанія “Перша будівельна експертиза”.

У розрахунках витрат зазначається, що бетон В25 М350 із заповнювачем крупністю 20-40 мм коштує 3 010 грн/куб. м. Група “Ковальська” в Києві пропонує подібні ціни за цей матеріал.

Керамічна цегла М150 250х120х65 мм розцінюється по 9,12 грн/шт, але на цей момент вона відсутня в магазинах будівельних матеріалів, тому інтернет-магазини реалізують її за цінами від 7,90 до 9,60 грн/шт.

Арматурна сталь класу А-1 діаметром 6 мм коштує 43 309 грн/т. У компанії “Метінвест-СМЦ” для Києва арматура А-1 (А240) такого ж діаметру пропонується по 35 160 грн/т, що на 19% дешевше від орієнтовної ціни. Зелена штучна трава з ворсом 40 мм враховується по 1 033 грн/кв. м, проте на ринку доступна китайська альтернатива за 477-559 грн/кв. м, тоді як не китайські варіанти можуть коштувати від 628 до 1 219 грн/кв. м. Металопластикові віконні блоки та жалюзі на вікна з невідомими характеристиками враховані у витрати по 5 760 грн/кв. м та 12 359 грн за комплект відповідно.

Звукове обладнання актової зали коштує 6,13 млн грн, а обладнання для стадіону, включаючи шеф-монтаж від MAG Audio, – 2,50 млн грн. Освітлювальне обладнання актової зали обійшлося у 2,36 млн грн без розшифровки. Трибуна розміром 400х400 на 300 місць врахована за 1,10 млн грн.

На 2024 рік передбачено фінансування у розмірі 120,30 млн грн з твердою договірною ціною.

Бориспільською фірмою “Агробудмеханізація” володіють директор Володимир Шалімов та його син Ігор Шалімов. Останній зараз є депутатом Бориспільської міськради від партії “Слуга народу”. А раніше вони разом із батьком були її депутатами від партії “Наш край”, навколо якої об’єдналися колишні “регіонали”.

На місцевих виборах 2015 року список цієї партії у Борисполі очолював тодішній мер Анатолій Федорчук. Він був міським головою Борисполя з 2006 року, а з Партії регіонів вийшов незадовго до втечі Віктора Януковича 20 лютого 2014 року. Федорчук обіймав посаду мера Борисполя до своєї смерті в 2020 році.

Усього з 2016 року фірма отримала підрядів на 818,08 млн грн, з яких цей – найбільший.