Олександра Ярошенка, керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області, тимчасово відсторонили від посади на час службового розслідування, пов'язаного із смертю учасника бойових дій Дмитра Заіки.

Це рішення Кіровоградської обласної ради було опубліковано на її офіційному сайті.

“Голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд видав розпорядження “Про службове розслідування” стосовно генерального директора КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради” Олександра Ярошенка. Таким чином Кіровоградська обласна рада відреагувала на трагічну подію, що сталася в селищі Смоліне Новоукраїнського району, де через ненадання вчасної медичної допомоги помер учасник бойових дій, тяжко поранений старший солдат Дмитро Заіка”, — йдеться в повідомленні облради.

Олександр Ярошенко сказав, що про відсторонення дізнався саме від кореспондента Суспільного.

“Це абсурд. Маю листа від мами померлого, де написано, що вона не має жодних претензій до наших лікарів. О 8:58 ми отримали виклик, о 9:00 виїхали, о 9:15 були на місці, але чоловік вже був мертвим. Що спонукало голову облради видати це розпорядження, не розумію. Для мене це несподіванка”.

Відсторонення від посади буде діяти з 22 квітня до 21 червня 2024 року, поки комісія не з’ясує обставини події.

Тимчасово обов’язки гендиректора виконуватиме Тамара Беспалова.

Раніше в березні обласна рада розглядала питання про звільнення Ярошенка з посади директора центру через його невідповідність посаді.

Що відомо про смерть Дмитра Заіки

Родина військового Дмитра Заіки звинувачує медичний персонал з Смоліного у ненаданні вчасної медичної допомоги.

За словами матері бійця, спочатку викликали швидку допомогу до місцевої лікарні у пункт невідкладної допомоги. Однак, син помер перед прибуттям медиків.

Медики обласної екстреної медичної допомоги, які прибули з села Хмельове в 15 кілометрах від Смоліного, констатували смерть чоловіка. Син померлого вважає, що батька можна було врятувати, якби на виклик прибули медики швидкої допомоги зі Смоліного, знаходження яких було набагато ближче до місця події.

Директор смолінської лікарні Микола Дударчук відкидає звинувачення, стверджуючи, що діяли згідно із законодавством.