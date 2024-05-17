Щорічно Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією відзначається з метою підтримки та захисту прав і гідності осіб, які входять до ЛГБТ+ спільноти.

Цю дату встановлено в пам’ять про вилучення гомосексуальності з Міжнародної класифікації хвороб Всесвітньої організації охорони здоров’я.

“Як і кожного дня, у Міжнародний день боротьби з гомофобією, біфобією та трансфобією ми закликаємо уряди в усьому світі скасувати дискримінаційне законодавство, вжити заходів для боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті та мовою ворожнечі, запобігати всім формам насильства щодо ЛГБТІ-людей, а також усунути структурні та інституційні перешкоди й упередження, які досі обмежують участь ЛГБТІ-представників у прийнятті рішень та політичних процесах”, — йдеться в заяві Високого представника від імені ЄС.

У 2005 році в Україні відбулися перші акції до Міжнародного дня проти гомофобії. Ініціатором став Регіональний інформаційний і правозахисний центр для геїв і лесбійок “Наш світ”, який організував пікет під гаслом “Права геїв — теж права людини” в м. Києві біля Економіко-правового технікуму при Міжрегіональній Академії управління персоналом.

Цей пікет був спровокований відрахуванням студента-гомосексуала цим закладом вищої освіти. Учасники акції, також підтримані іншими громадськими організаціями, роздавали листівки з закликами зупинити гомофобію та інші форми ненависті.

Після пікету на Майдані Незалежності в Києві учасники акції підняли повітряну кулю з символами толерантності та Дня протидії гомофобії, а також розгорнули прапор ЛГБТ-спільноти. Ця акція була проведена за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні, Міжнародного Фонду “Відродження” та ВІЛ-сервісних організацій.

У 2007 і 2008 роках в Києві відбулися акції під назвою “Гомофобія лікується”, де учасники та учасниці пройшлися вулицями міста, висловлюючи гасла: “Всі різні — всі рівні”, “Любов проти упереджень”, “Гомофобія лікується”. Вони також роздавали листівки, де підкреслювалася важливість захисту прав ЛГБТ+ людей.

Ці акції відображали рух за рівні права та повагу до всіх громадян, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. І хоча суспільна свідомість стосовно прав ЛГБТ+ осіб поступово змінюється, залишається багато роботи щодо подолання дискримінації та стереотипів.