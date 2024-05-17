Армія РФ розширила зону активних бойових дій на майже 70 кілометрів, намагаючись примусити Україну задіяти додаткову кількість бригад з резервів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захоплені Вовчанська з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів», – написав він на своїй Facebook-сторінці.

За словами головкома, РФ розпочала наступ значно раніше запланованого терміну – коли помітила перекидання українських військ, однак російським підрозділам не вдалось прорвати оборону.

«Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується», – повідомив Сирський.

Він також зазначив, що кілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії у Харківській області, і, серед іншого, займається питанням перегрупування військ та спрощення системи забезпечення.

Станом на лютий, за інформацією міністра оборони Рустема Умєрова, лінія фронту в Україні сягала 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії були на протяжності 1200 кілометрів.