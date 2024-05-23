Причиною дії графіків відключень упродовж всієї доби, а не кількох годин "пікового" споживання, як це було у останні кілька днів, є хмарна погода

Про це повідомляє “Укренерго”.

Відключення можуть бути застосовані у разі перевищення лімітів обсягів споживання як для промислових, так і для побутових споживачів, повідомила у середу, 22 травня, пресслужба національної енергетичної компанії “Укренерго”.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде, наголосили у компанії.

Причиною того, що графіки відключень діятимуть упродовж всієї доби, а не кількох “пікових” ранкових чи вечірніх годин, як це було у останні кілька днів, є хмарна погода, пояснили в “Укренерго”.

“Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту”, — йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, нагадують у компанії.