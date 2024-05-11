Це є другим, після протиповітряної оборони, ефективним засобом протидії російським ударам по енергетиці.

Про це повідомляє “Укренерго” на сторінці у Facebook.

“Запас нового готового до роботи обладнання – це другий, після ППО, ефективний засіб протидії російським ударам по енергетиці. Разом з міжнародними партнерами ми постійно працюємо над його поповненням”, — йдеться у дописі.

У пресслужбі зазначили, що у 2023 році USAID “Проєкт енергетичної безпеки” замовив іноземним виробникам для підстанцій України одразу кілька нових автотрансформаторів. Сьогодні вони вже в Україні.

“Щиро дякуємо уряду США та USAID Ukraine за допомогу у придбанні та доставленні ключового обладнання, яке так необхідно українській енергетичній інфраструктурі у період нових масованих атак ворога”, — наголосили в Укренерго і додали скріншот повідомлення глави Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманти Пауер щодо допомоги українській енергетиці.

“Після жорстоких нападів Росії на енергетичну мережу України потрібна критична допомога, щоб забезпечити надходження електроенергії до мільйонів українців по всій країні. Нещодавно USAID завершили поставку 7 автотрансформаторів – це крок у нарощуванні їх енергетичних потужностей”, – йдеться у повідомленні Пауер.

Нагадаємо, 8 травня компанія “Укренерго” попереджала, що може вдатися до аварійних відключень для побутових абонентів по всій країні. В “Укренерго” закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 по 23:00, щоб уникнути таких відключень.