Про це йдеться на сайті уряду Іспанії.
Лідери проведуть пресконференцію після зустрічі о 12:00 за місцевим часом. Після зустрічі з Санчесом Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI, зазначили у королівському дворі.
Цю поїздку було заплановано на 17 травня, втім 15 травня стало відомо, що Володимир Зеленський скасував усі найближчі закордонні візити.
Ймовірно, що Зеленський підпише з Санчесом двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки після спільної заяви НАТО минулого року. Опісля президент планує відвідати Португалію, зазначає Reuters.
Нагадаємо, разом з іншими країнами Європейського Союзу Іспанія зобов’язалася підтримати Україну фінансовою та військовою допомогою після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
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