Про це у соцмережі Х написав гендиректор компанії Ілон Маск.
«SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння (Starlink – ред.). Це складна проблема», — повідомив Маск.
Він додав, що росіянам вдалося вимкнути всі інші системи зв’язку, але Starlink залишився працездатним.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про виведення з ладу терміналів Starlink в день наступу Росії на Харківщину.
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