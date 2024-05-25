Компанія SpaceX інвестує значні зусилля для запобігання спробам Росії припинити роботу супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Про це у соцмережі Х написав гендиректор компанії Ілон Маск.

«SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння (Starlink – ред.). Це складна проблема», — повідомив Маск.

Він додав, що росіянам вдалося вимкнути всі інші системи зв’язку, але Starlink залишився працездатним.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про виведення з ладу терміналів Starlink в день наступу Росії на Харківщину.