Перед наступом на Харківщину окупаційні війська розгорнули передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink, який використовують українські військові на фронті.

Про це пише The New York Times.

Видання розповідає, що перед новим російським наступом на Харківщині воїни 92-ї десантно-штурмової бригади втратили супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який вони використовували для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників. Там зазначили, що той раптом вкрай уповільнився.

В NYT підкреслюють, що Starlink є критично важливим для української армії з перших днів повномасштабної війни з Росією. В основі нинішніх перебоїв зі зв’язком, на думку видання, посилення втручання з боку Росії.

За словами українських чиновників, коли у травні цього року російські війська досягли певних перемог поблизу Харкова, другого за величиною міста України, вони застосували потужнішу електронну зброю та складніші інструменти для погіршення якості обслуговування Starlink.

“Ці досягнення становлять серйозну загрозу для України, якій часто вдавалося перехитрити російську армію за допомогою передового зв’язку та інших технологій, але вона тримає оборону проти нового наступу Росії”, – йдеться у матеріалі.

Журналісти видання зазначають, що у випадку досягнення росіянами подальших успіхів, це може призвести до тактичного зсуву у конфлікті, підкреслюючи тим самим вразливість і залежність України від послуг, які надає компанія Ілона Маска.

Видання нагадує, що Starlink з 2022 року надає Україні життєво важливий інтернет-сервіс, і військові покладаються на нього для керування підключеними до інтернету дронами, що використовуються як для спостереження, так і в якості зброї.

В інтерв’ю цього тижня очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що нещодавні атаки Росії на Starlink, ймовірно, були здійснені з використанням нових і більш досконалих технологій. Він вважає, що наразі окупанти “тестують різні механізми, щоб порушити якість зв’язку Starlink, тому що це дуже важливо для нас”. В Мінцифри додали, що Україна постійно спілкується зі SpaceX для розв’язання цих проблем.