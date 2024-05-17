Українські військові втратили шанс відстежити пересування російських військ з безпілотників 10 травня, вранці, коли відбувся російський наступ на Харківську область. Зенітно-ракетні установки противника заглушили їх.

Про це пише WP.

125-та бригада територіальної оборони України, розтягнута вздовж приблизно 27-мильної ділянки кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні безпілотники, щоб щоденно стежити за тим, як Москва постійно нарощує сили для можливого нападу. Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всю відеотрансляцію через російське радіоелектронне глушіння.

Starlink — супутниковий Інтернет, на який українські військові покладаються для базового зв’язку — вийшли з ладу вперше після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

“У певний момент ми залишилися повністю сліпими. Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухалися, ми працювали тільки через радіо або через телефони, де вони ще працювали”, — сказав командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним “Артист”.

За кілька днів росіяни вдруге захопили близько 50 квадратних миль території вздовж кордону, скориставшись моментом особливої ​​вразливості української армії, зазначається у дописі.

Пакет допомоги США, включаючи фінансування цінних боєприпасів для артилерії та протиповітряної оборони, “зупинився” в Конгресі більше ніж на шість місяців, перш ніж його було схвалено минулого місяця, через що сили на передовій часто були не в змозі вести вогонь у відповідь.