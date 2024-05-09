У Пентагоні повідомили, що вони завадили незаконному використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink, які належать компанії SpaceX Ілона Маска, на полі бою під час війни з Україною.

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Плам.

Плам зазначив, що США активно співпрацювали з урядом України та SpaceX для запобігання цьому незаконному використанню Росією терміналів Starlink.

“Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв’язку”, – додав він.

Представник Пентагону відмовився розкривати конкретні тактики або методи, які використовуються для зупинення використання Росією терміналів Starlink. Проте він підтвердив, що це “хороші рішення”, до яких дійшли спільно з компанією Starlink та Україною.

У лютому українські військові виявили, що росіяни використовують термінали Starlink компанії SpaceX на своїх позиціях. Пізніше цю інформацію підтвердили українські військові розвідки, які заявили, що РФ закуповує термінали в арабських країнах.