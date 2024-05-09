Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Плам.
Плам зазначив, що США активно співпрацювали з урядом України та SpaceX для запобігання цьому незаконному використанню Росією терміналів Starlink.
“Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв’язку”, – додав він.
Представник Пентагону відмовився розкривати конкретні тактики або методи, які використовуються для зупинення використання Росією терміналів Starlink. Проте він підтвердив, що це “хороші рішення”, до яких дійшли спільно з компанією Starlink та Україною.
У лютому українські військові виявили, що росіяни використовують термінали Starlink компанії SpaceX на своїх позиціях. Пізніше цю інформацію підтвердили українські військові розвідки, які заявили, що РФ закуповує термінали в арабських країнах.
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