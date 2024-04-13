Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці можуть підтримати виділення додаткової допомоги Україні, якщо вона буде надана у формі позики.

Про це пише видання The Hill.

“Ми розглядаємо це прямо зараз, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка”, – завив Трамп.

Однак важливішим, за його словами, є той факт, що Європа повинна зробити крок вперед, і надати гроші Україні

“Вони повинні вирівнятися. Якщо вони не вирівняються, я буду дуже засмучений, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми“, – сказав Трамп.

У виданні наголошують, що Трамп протягом кількох місяців висловлював скептицизм щодо надання американської допомоги Україні у її війні проти Росії, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливим інтересом Америки й що Європа повинна надавати основну частину допомоги. Його погляди мали серйозний вплив серед його союзників у Конгресі. Як наслідок, це призвело до ускладнення проходження допомоги Україні в Палаті представників, яка контролюється Республіканською партією.

Додамо, що минулого місяця Сенат ухвалив пакет фінансування національної безпеки на 95 мільярдів доларів, який включав 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Але Джонсон відмовився виносити законопроект на розгляд, оскільки союзники Трампа в Палаті представників виступили проти надання Києву додаткової допомоги.