Міністри закордонних справ країн - членів НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні для злагодження підтримки Києва.

Про це повідомив голова МЗС Польщі у мережі Х (Twitter).

Інші представники країн НАТО цю заяву поки що не коментували.

Напередодні Сікорський говорив, що створення місії НАТО не буде “конфронтаційним для Москви”, хоч президент Росії намагається переконати своїх громадян у конфлікті з НАТО.

“Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми у 20 разів багатші, Росія програє таку війну. Так само як СРСР програв холодну війну“, – заявив міністр.

Заява Сікорського про створення місії НАТО прокоментував голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він припустив, що це “просто легалізація наступних кроків, уважно за ними спостерігатимемо”.