Про це повідомив голова МЗС Польщі у мережі Х (Twitter).
Інші представники країн НАТО цю заяву поки що не коментували.
Напередодні Сікорський говорив, що створення місії НАТО не буде “конфронтаційним для Москви”, хоч президент Росії намагається переконати своїх громадян у конфлікті з НАТО.
“Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми у 20 разів багатші, Росія програє таку війну. Так само як СРСР програв холодну війну“, – заявив міністр.
Заява Сікорського про створення місії НАТО прокоментував голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він припустив, що це “просто легалізація наступних кроків, уважно за ними спостерігатимемо”.
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