Міністри закордонних справ країн Європи мають чинити тиск на спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб він виніс на голосування законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, зазначає видання Politico.

За його словами, міністри закордонних справ країн Європи “мають відіграти реальну роль” у питанні просування допомоги Україні в США.

“Конгрес прислухається до того, що кажуть інші, і до того, що Америка здатна зробити“, – додав Кемерон.

Він підкреслив, що є варіант розвитку подій, “за якого Україна буде відкинута назад, а в Москві, Пекіні, Тегерані та Пхеньяні буде тріумф”. При цьому НАТО і Європу буде чекати майбутнє, “в якому не буде безпеки”.

Також глава МЗС Британії закликав інші країни НАТО прискорити роботу щодо відправки Україні зброї, термін придатності якої спливає.

“Ця зброя має бути передана Україні – не дорога, списана у наших власних країнах“, – додав він.

За словами Кемерона, країнам Заходу необхідно “натиснути” на свої міністерства фінансів, щоб вони дозволили конфіскацію російських активів на користь України будь-якими способами.