Про це він заявив на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони в понеділок.
Він зауважив, що Дмитро Кулеба пояснив ситуацію в Україні у зв’язку з постійними обстрілами Росією українських міст, що спричиняють жертв серед мирного населення та руйнування енергетичної інфраструктури.
“Щоб цього уникнути, необхідно посилити протиповітряну оборону України. З цією метою державам-членам було запропоновано надати системи протиповітряної оборони, які, зокрема, є найефективнішими проти надзвукових ракет — знамениті Patriot, — а й будь-які інші системи, що можуть допомогти їм уникнути руйнувань…
І я сподіваюся, що в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони — я їх скликав до Люксембургу — можна буде ухвалити конкретні рішення”, — сказав він.
Боррель висловив надію, що країни-члени ЄС підтримають ці рішення, які вже були запропоновані, та призначення допомоги Україні у запобіганні подальших руйнувань та забезпеченні її безпеки.
“Ми маємо допомогти Україні уникнути руйнувань. Перш ніж говорити про відновлення, ми повинні поговорити про те, як уникнути руйнування.
Дешевше, менш болісно й ефективніше завжди буде уникнути руйнування електростанції, яку не потрібно відновлювати. Крім цього, Україна без електрики не може продовжувати захищати себе”, — додав Боррель.
- Ми могли цьому запобігти, але в нас не вийшло, — глава МЗС Естонії про ракетну атаку по Дніпру
- ЄС повинен передати Україні системи ППО, “які стоять у казармах про всяк випадок” — Жозеп Боррель
- Додаткові Patriot і SAMP-T потрібні терміново для захисту від російських обстрілів, — Дмитро Кулеба