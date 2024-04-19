Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, висловив надію на ухвалення конкретних рішень стосовно надання Україні систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.

Про це він заявив на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони в понеділок.

Він зауважив, що Дмитро Кулеба пояснив ситуацію в Україні у зв’язку з постійними обстрілами Росією українських міст, що спричиняють жертв серед мирного населення та руйнування енергетичної інфраструктури.

“Щоб цього уникнути, необхідно посилити протиповітряну оборону України. З цією метою державам-членам було запропоновано надати системи протиповітряної оборони, які, зокрема, є найефективнішими проти надзвукових ракет — знамениті Patriot, — а й будь-які інші системи, що можуть допомогти їм уникнути руйнувань… І я сподіваюся, що в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони — я їх скликав до Люксембургу — можна буде ухвалити конкретні рішення”, — сказав він.

Боррель висловив надію, що країни-члени ЄС підтримають ці рішення, які вже були запропоновані, та призначення допомоги Україні у запобіганні подальших руйнувань та забезпеченні її безпеки.

“Ми маємо допомогти Україні уникнути руйнувань. Перш ніж говорити про відновлення, ми повинні поговорити про те, як уникнути руйнування. Дешевше, менш болісно й ефективніше завжди буде уникнути руйнування електростанції, яку не потрібно відновлювати. Крім цього, Україна без електрики не може продовжувати захищати себе”, — додав Боррель.