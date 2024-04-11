Про це заявила заступниця представника канцлера Крістіане Гоффман, повідомляють видання DW та Euractiv.
Вона зазначила, що це відповідає інтересам Німеччини.
“Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори”, — сказала журналістам міністерка економічного розвитку Німеччини Свенья Шульце.
Програма передбачає створення інвестиційного фонду для підтримки вкладень у відбудову.
Мінімізацію ризиків та доплати до інвестицій буде здійснювати фонд Європейського Союзу, а також уряд Німеччини.
Німецькі гарантії стосуватимуться інвестицій у логістику, сільське господарство, будівництво та інші галузі. На це піде 7 млрд євро для програми інвестицій.
Деталі обговорюються з міжнародними партнерами, а точний обсяг фінансування ще не визначено. Крім того, Німеччина запропонує свій досвід у відновленні економіки після Другої світової війни.