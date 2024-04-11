Уряд Німеччини схвалив програму заходів для залучення приватних інвестицій та пожертв на відновлення України.

Про це заявила заступниця представника канцлера Крістіане Гоффман, повідомляють видання DW та Euractiv.

Вона зазначила, що це відповідає інтересам Німеччини.

“Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори”, — сказала журналістам міністерка економічного розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Програма передбачає створення інвестиційного фонду для підтримки вкладень у відбудову.

Мінімізацію ризиків та доплати до інвестицій буде здійснювати фонд Європейського Союзу, а також уряд Німеччини.

Німецькі гарантії стосуватимуться інвестицій у логістику, сільське господарство, будівництво та інші галузі. На це піде 7 млрд євро для програми інвестицій.

Деталі обговорюються з міжнародними партнерами, а точний обсяг фінансування ще не визначено. Крім того, Німеччина запропонує свій досвід у відновленні економіки після Другої світової війни.