Про це повідомляє ABC News.
Байдена запитали, чи використовувалася американська зброя в Росії з моменту, коли він дозволив її застосування, обмеживши це районами поблизу окупованої Росією Харківської області. Президент не дав прямої відповіді, але чітко дав зрозуміти, що зброя не буде дозволена для ударів по столиці або урядових резиденціях Росії.
“Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км, – ред.) углиб Росії і не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю”, — заявив Байден.
Водночас американський лідер відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, який стверджує, що постачання зброї для ударів по Росії є “прямою участю у війні”.
“Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по Москві і Кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців”, — заявив він.
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