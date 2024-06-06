Байдена запитали, чи використовувалася американська зброя в Росії з моменту, коли він дозволив її застосування, обмеживши це районами поблизу окупованої Росією Харківської області. Президент не дав прямої відповіді, але чітко дав зрозуміти, що зброя не буде дозволена для ударів по столиці або урядових резиденціях Росії.

“Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км, – ред.) углиб Росії і не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю”, — заявив Байден.

Водночас американський лідер відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, який стверджує, що постачання зброї для ударів по Росії є “прямою участю у війні”.