Сполучені Штати надали майже 60 трансформаторів та інше обладнання для відновлення енергомережі в Харкові, яка була пошкоджена у результаті російських атак.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Ця допомога була передана через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) минулого тижня і включала 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів для оператора енергосистеми Харкова.

“Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії”, — додала Брінк.