Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Ця допомога була передана через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) минулого тижня і включала 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів для оператора енергосистеми Харкова.
“Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії”, — додала Брінк.
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