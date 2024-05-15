Про це повідомила на брифінгу в понеділок речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн.
“Наразі в Німеччині заморожено російських активів у сумі 3,9 млрд євро”, — сказала Гартманн.
Ця сума охоплює гроші, нерухомість, яхти та інше майно, належне як фізичним, так і юридичним особам.
Речниця пояснила, що зменшення суми заморожених активів порівняно з минулим роком пояснюється тим, що Європейський Союз виключив певних осіб зі списку санкцій.
Минулого року Міністерство фінансів оцінювало заморожені активи Російської Федерації у Німеччині у розмірі 5,25 мільярда євро.
Нагадаємо, що Німеччина підтримує ідею використання доходів від заморожених російських активів на користь України.
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