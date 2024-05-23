Адміністрація Байдена планує в п’ятницю оголосити про виділення нового пакету військової допомоги для України в розмірі $275 мільйонів на тлі зусиль українських захисників стримати наступ російських військ на Харківському напрямі.

Про це пише в четвер агентство АР із посиланням на двох представників влади США.

«Це стане четвертим траншем військової допомоги для України після того, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу іноземним державам», – йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, пакет включатиме, зокрема, додаткові системи HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, які мають високий попит на полі бою в Україні.

Раніше під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в понеділок глава Пентагону Ллойд Остін назвав складною ситуацію на полі бою та наголосив, що країни формату «Рамштайн» мають єдність щодо підтримки України.