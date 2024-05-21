Про це в інтерв’ю Sky News заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона наголосила, що сподівається на “єдиний фронт” у цьому питанні перед ключовою зустріччю міністрів фінансів в Італії, стверджуючи, що Україна має “суттєві потреби”. Єллен наполягає на досягненні згоди щодо плану використання відсотків, отриманих від 300 млрд дол. заморожених російських державних активів, для фінансування військових зусиль України. Ця сума може становити до 50 млрд дол., проте надати її можуть лише у формі позик.

Глава мінфіну США спочатку наполягала на повній конфіскації російських коштів — переважно деномінованих у євро. Однак ця пропозиція наштовхнулася на спротив з боку чиновників ЄС на тій підставі, що такі дії могли б становити системний ризик для єдиної європейської валюти.

“Я думаю, що така можливість є. Я вважаю, що для G7 важливо працювати разом, щоб продемонструвати єдиний фронт і показати, що ми можемо генерувати значні ресурси для підтримки України протягом наступних кількох років”, — сказала міністерка.

За словами Єллен, хоча США підтримують Україну, вона очікує, що Конгрес, за необхідності, ухвалить майбутні пакети допомоги.

“Україна має значні потреби, і можливість мобілізувати значні ресурси для допомоги їй є важливою. Це один із способів зробити це. Я розумію, що сьогодні ЄС зробив останній крок у затвердженні плану, згідно з яким надприбутки, отримані від російських активів у Euroclear, будуть призначені для використання Україною. І план, по суті, прискорить цей потік процентних надходжень від активів, які не належать Росії”, — сказала вона.

За словами міністерки, російські активи більше не приносять відсотків, “але вони приносять прибуток для Euroclear”, і їх можна було б “дати Україні, і цей процентний дохід окупився б за кілька років”.