Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

“Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують «петріотів». І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей.

Чотири пріоритети ключові – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!”, – йдеться у відеозверненні.