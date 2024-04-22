FB Post

Про це він повідомив у своєму Facebook-акаунті.

“Привітав із початком дипломатичної місії в Україні та окремо поспілкувався з кожним.

Головна увага – зміцненню партнерства між нашими країнами, підготовці до проведення Глобального саміту миру та спільним можливостям у захисті міжнародного права”, — зазначив він.