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Про це він повідомив у своєму Facebook-акаунті.
“Привітав із початком дипломатичної місії в Україні та окремо поспілкувався з кожним.
Головна увага – зміцненню партнерства між нашими країнами, підготовці до проведення Глобального саміту миру та спільним можливостям у захисті міжнародного права”, — зазначив він.
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