Сполучені Штати готуються до введення нових санкцій, які спрямовані на відрізання деяких китайських банків від світової фінансової системи.

Це крок, який Вашингтон сподівається використати для зупинення фінансової підтримки, яку Китай надає російському військовому виробництву.

Зазначається, що після мінулорічної поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна китайський експорт до Росії товарів, які також можуть мати військове застосування, різко зріс.

“Минулого тижня Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості, заявивши, що Пекін зробив основний внесок у війну Росії проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєнь”, — наголошує видання.

Це стало можливим через те, що Китай став основним постачальником схем, деталей та обладнання для російської військової промисловості.

Офіційні особи США вважають, що ця допомога дозволила Росії відновити свій військово-промисловий потенціал.

Нові санкції мають стати сильним сигналом для Китаю і спрямовані на зменшення торгівлі між Китаєм та Росією.