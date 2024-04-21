Держсекретар Блінкен збирається в Китай, він попередить, що США готові вжити каральних заходів у відповідь на допомогу Росії.

Про це пише FT.

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує особисто попередити Китай про те, що США готові ввести жорсткі санкції у відповідь на постачання Росії технологій подвійного призначення, таких як мікросхеми та двигуни, які можуть використовуватися в крилатих ракетах.

Глава Держдепартаменту перекаже міністру закордонних справ Китаю Ван І послання: сприяння ВПК Росії матиме наслідки у вигляді каральних заходів, як санкції тощо.

Блінкен не захотів повідомляти деталі санкцій. Однак міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що відомо, як китайські фінансові установи можуть підпасти під це обмеження.

Цього тижня на міністерській зустрічі G7 Блінкен заявив, що Китай робить значний внесок у підтримку оборонної промисловості Росії. Bloomberg повідомляє, що Китай поки не постачав зброю Росії напряму, але Блінкен хотів попередити, що Сполучені Штати Америки та їхні союзники мають єдину думку щодо дій Китаю у війні Росії проти України.