Речник Державного департаменту підкреслив, що США уважно стежать за ситуацією з ЄС та НАТО.

Про це Метью Міллер заявив у соціальній мережі Х.

США вимагають, щоб Росія пояснила “зміну” кордонів з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Міллер висловив підтримку партнерам з НАТО та ЄС у зв’язку з діями Росії та її провокаціями на кордоні з Балтією. Держдеп США вимагає від Москви пояснень щодо її “наказу”.

“Зараз Росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед обличчям останніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії”, – сказав Міллер.

Також було наголошено, що США уважно стежать за ситуацією з союзниками.

21 травня 2024 року російське опозиційне видання The Moscow Times повідомило, що Кремль односторонньо прийняв рішення про зміну морських кордонів Росії з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Відповідний проєкт постанови уряду, розроблений Міноборони РФ, був опублікований на порталі правових актів.