Про це повідомляє пресцентр “Укренерго”.

Шквальний вітер призвів до відключення електропостачання у Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

“Через бойові дії: є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях”, — зазначається в повідомленні.

У Харкові діють графіки погодинних відключень, внаслідок чого припинено електропостачання для близько 115 тисяч споживачів.

Також оголошено обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств на Криворіжжі.

У результаті обстрілу міста-супутника Слов’янської теплоелектростанції постраждали три співробітника ТЕС, які були доставлені в лікарню. Однак, вночі був включений в роботу один енергоблок на тепловій електростанції.

Водночас погодні умови сприяють активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.