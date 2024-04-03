Про це повідомляє пресцентр “Укренерго”.
Шквальний вітер призвів до відключення електропостачання у Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.
“Через бойові дії: є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях”, — зазначається в повідомленні.
У Харкові діють графіки погодинних відключень, внаслідок чого припинено електропостачання для близько 115 тисяч споживачів.
Також оголошено обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств на Криворіжжі.
У результаті обстрілу міста-супутника Слов’янської теплоелектростанції постраждали три співробітника ТЕС, які були доставлені в лікарню. Однак, вночі був включений в роботу один енергоблок на тепловій електростанції.
Водночас погодні умови сприяють активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.
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