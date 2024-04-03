Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
“Здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) мають навчатися на денній формі навчання”, — зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, що вчора, 2 квітня, уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм.
Необхідні документи для перетину кордону:
- Довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням: підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном; відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів; підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
- копія договору академічної мобільності;
- е-квиток студента;
- військово-облікові документи з позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.
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