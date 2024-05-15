Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час свого візиту в Туреччину зустрівся з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це Голови ВР повідомив у Facebook.

«Із першого дня вторгнення – як десять років тому, так і два роки тому, Туреччина з Україною. Подякував за це особисте лідерство Президенту Турецької Республіки й за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Також висловив слова вдячності за підтримку України на шляху до НАТО», — написав Стефанчук.

Голова Верховної Ради України підкреслив важливість подальших зусиль, зокрема, зусиль Туреччини, спрямованих на звільнення військовополонених і політичних в’язнів Кремля, включаючи першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

«Окрема увага — Формулі миру Президента України Володимира Зеленського. Подякував Туреччині за підтримку ініціативи й за лідерство турецької сторони у межах імплементації пункту щодо продовольчої безпеки. Наголосив, що Україна прагне чесного й справедливого миру, але не в обмін на власні території. Україна дуже розраховує на особисту участь Президента Туреччини у Глобальному саміті миру», — йдеться в дописі.

Своєю чергою президент Туреччини відзначив високий рівень співробітництва між двома країнами, невідʼємним складником якого є взаємодія між турецьким і українським парламентами.

Також він підкреслив, що Туреччина від початку вторгнення Росії в Крим підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, і заявив про намір продовжити масштабну підтримку країни.

Зокрема Ердоган відзначив принципову підтримку Туреччиною Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським.