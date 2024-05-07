Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підтримали законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Далі передамо його до Парламенту», — написав він.

Зазначається, що Туреччина входить до п’ятірки основних торговельних партнерів України, що відкриває нові перспективи для українських підприємств завдяки угоді.

«Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових», — додав прем’єр-міністр.

Постійний представник уряду у Верховній Раді, Тарас Мельничук, зазначив, що законопроект передбачає ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, укладеної 3 лютого 2022 року у Києві.

Очікується, що ця угода сприятиме подальшому розвитку економічного співробітництва, відкриваючи нові можливості для українського бізнесу, зокрема щодо розширення ринків збуту та модернізації виробництва.