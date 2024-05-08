Голова Верховної ради Руслан Стефанчук 8 травня, підписав розпорядження про допуск журналістів до парламенту в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної ради України.

“Журналісти та медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної ради України безпосередньо у приміщенні парламенту. Зазначеним розпорядженням затверджено положення “Про акредитацію медіа при Верховній раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Руслан Стефанчук наголосив, що, попри обмеження під час дії воєнного стану, вкрай важливо, щоби журналісти мали можливість висвітлювати діяльність єдиного законодавчого органу.

Він також поінформував, що, з огляду на необхідність дотримання безпекових вимог, які насамперед стосуються життя та здоров’я журналістів, їх максимальна кількість у Пресцентрі може становити до 30 осіб.