Про це пише “Уніан” у Telegram-каналі.

Зазначається, що адвокат підсудного попросив йому цілодобовий домашній арешт. Раніше цього дня голову Броварської РДА Володимира Майбоженка доправили до суду.

Згідно з інформацією Офісу генерального прокурора, чиновнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння). У відомстві також повідомили, який запобіжний захід підозрюваному може обрати суд.

“До Шевченківського районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 2 місяці”, – зазначається у повідомленні.

Наразі медики продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування, про що повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

“Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми. Дівчинка 2,5 років і її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи й травма грудної клітини. Продовжую особисто контролювати процес надання медичної допомоги постраждалим”, – написав Кравченко.