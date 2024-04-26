Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За неофіційними даними, у результаті інциденту мінімум чотири особи отримали серйозні травми.
Алкотестер показав рівень алкоголю 2,31 проміле у чиновника. Це у 10 разів вище норми.
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