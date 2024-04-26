Володимир Майбоженко, голова райдержадміністрації Броварів, в нетверезому стані збив людей на пішоходному переході у місті.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За неофіційними даними, у результаті інциденту мінімум чотири особи отримали серйозні травми.

Алкотестер показав рівень алкоголю 2,31 проміле у чиновника. Це у 10 разів вище норми.