Володимир Майбоженко, голова райдержадміністрації Броварів

Про це заявив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини.

Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична”, — написав він.

Голова ОДА також зазначив, що подібна поведінка посадовця неприпустима.

“Я звертаюся до правоохоронців – в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події.

Наполягаю на об’єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі”, — додав він.

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