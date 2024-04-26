Про це заявив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини.

Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична”, — написав він.