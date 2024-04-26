Про це заявив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини.
Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична”, — написав він.
Голова ОДА також зазначив, що подібна поведінка посадовця неприпустима.
“Я звертаюся до правоохоронців – в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події.
Наполягаю на об’єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі”, — додав він.
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