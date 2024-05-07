Господарський суд Києва закрив провадження за позовом Коломойського і Triantal про повернення акцій ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок укладення яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року, та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.

Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Їхні вимоги були наступними: скасувати націоналізацію та визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку державою.

Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхнього передання інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку. Такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.