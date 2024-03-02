КМДА знову активно знищує нашу історичну та культурну спадщину Києва.

На цей раз, в четвер 29.02. на сесії планують роздати під незаконну забудову одразу 5 памʼяток історичної спадщини.

▪️Флігель Садиби Мекленбурга, 1895 р. на вул. Б. Хмельницького, 34б – для ТОВ «ВІТ-ПЛЮС» (Володимир Кличко)

▪️Кладовище часів Русі на Щекавиці (Олегівська, 36) для ТОВ «Адаманс» (Вадим Столар)

▪️Відразу три будівлі кін. ХІХ ст. в пров. Пилипівському 4,6,8 планують передати ТОВ «Динамо-Атлантик» під будівництво великого офісного центру (Віктор Медведчук та Григорій Суркіс)

▪️Колишня ткацька фабрика 1895 р. на Малевича, 86 для забудови ТОВ «ВМГ ЦЕНТР» (Вагіф Алієв)

▪️Садиба Уляни Богданович, 1896 р. для будівництва ТОВ «Будівельне об’єднання «Мрія» (Артем Солоник (Ігор Коломойський))

▪️Вишенька на торті – Будинок Замкова, який Віталій Кличко днями обіцяв публічно зберегти, підтримавши однойменну петицію! Цей будинок 1899 р. передають ТОВ «Рент Менеджмент Інвест» (Влада Молчанова).

Активісти зібрались під стінами КМДА, аби показати владі свою небайдужість та спробувати вплинути на рішення.

Поспілкувавшись з активістами ми почули таку думку:

“Віталій Кличко, як мер цього міста відповідальний за все!” “Під час війни, коли ворог може знищити це ракетами, Віталій Кличко робить це корупційними схемами та відкатами”.

КМДА під час засідання надали слово активісту Дмитру Перову , але нажаль депутати всім своїм видом показували, що їм його думка не важлива.

Також на своїй сторінці у фейсбук Дмитро повідомив, що Київська міська рада передала ТОВ «Динамо-Атлантик» під забудову три історичні будівлі кін. ХІХ ст. у пров. Пилипівському, 4,6,8 (Лукʼянівка).